Goede cijfers voor Bijenkorf, toch ontslagen

Voor het vijfde jaar op rij ziet warenhuis De Bijenkorf de omzet stijgen. Vorig jaar namen de verkopen met 12 procent toe, terwijl de markt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek als geheel 3 procent groeide.

Ondanks de positieve cijfers houdt De Bijenkorf vast aan het eerdere plan om 143 medewerkers van het distributiecentrum in Woerden te ontslaan.

"In 2017 hebben wij aangekondigd de huidige twee distributiecentra - voor online en voor de winkels - samen te voegen tot één nieuw distributiecentrum per medio 2019", zegt de topman van het warenhuis, Giovanni Colauto. "Door het houden van een centrale voorraad kunnen we het serviceniveau verder verbeteren. Helaas betekent het wel dat we afscheid moeten nemen van 143 werknemers."

Gratis verzenden

De omzet van de fysieke winkels nam toe met 8 procent, de webshop groeide met 32 procent. De sterke toename van online is volgens het bedrijf vooral te danken aan de introductie van gratis verzenden aan klanten in Nederland en België.

Het bedrijf, dat zich vooral richt op dure, exclusieve producten, heeft in 2017 fors geïnvesteerd in winkels en internet. Enkele grote projecten waren nieuwe cosmetica-afdelingen in Rotterdam en Utrecht. Voor dit jaar staan er in vijf van de zeven filialen verbouwingen gepland.

Winst

De operationele winst voor afschrijvingen steeg met 8 procent tot 38,7 miljoen euro. Wat het bedrijf netto overhield, wil De Bijenkorf niet zeggen.