2000 fietsen wachten op eigenaar na Koningsnacht Groningen

In Groningen wachten zo'n 2000 fietsen op hun eigenaar. Ze werden door de gemeente meegenomen na Koningsnacht. De straten moesten namelijk schoon en leeg zijn vanwege het bezoek van de koninklijke familie aan de stad op Koningsdag.

De fietsen staan nu in een depot, waar ze gratis kunnen worden opgehaald. Als de eigenaar tenminste het juiste fietssleuteltje bij zich heeft.

Speld in een hooiberg

Aad Withaar (30) loopt ijsberend langs een lange rij fietsen. Tijdens Koningsnacht parkeerde hij zijn fiets in de binnenstad, enkele uren later was van zijn tweewieler geen spoor meer te bekennen. "Dit is zuur, mijn fiets is grijs en een Gazelle, daar staan er hier meer van", zegt hij tegen RTV Noord.

Een eindje verderop is ook Bjarne van der Laan (19) druk zoekende. "Ach, er stonden zo veel fietsen. Ik dacht: die halen ze vast niet allemaal weg", zegt de student. "Wel dus." Uiteindelijk vonden beide mannen hun fiets terug na lang zoeken in een depot.