Wekdienst 1/5: Dag van de Arbeid en uitstel staalheffingen VS

Het is groot feest vandaag in de Apenheul, want slingeraap Pepi wordt 50 jaar. Dat is heel bijzonder, want slingerapen worden in het wild meestal niet ouder dan 24 jaar. Ze wordt vandaag door haar verzorgers verrast met een speciale apentaart.

De Apenheul begon in 1972 met het houden van slingerapen. Zes slingerapen, waaronder Pepi, verhuisden hierheen. Van deze slingerapen van het eerste uur is Pepi de enige die nog in Apenheul woont.

Fijne dag!