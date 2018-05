Na de kanonnen, zwijgen nu ook de luidsprekers langs de Koreaanse grens

65 jaar lang schalde de propaganda vanuit metershoge Zuid-Koreaanse luidsprekertorens de grens met Noord-Korea over. En vice versa. Vanaf vandaag niet meer. En als de ontluikende vrede tussen Noord- en Zuid-Korea tot volle bloei komt, voor altijd.

Sinds de Koreaanse Oorlog probeerden beide staten elkaar voortdurend te overtuigen van het eigen gelijk en zwart te maken. Luidsprekers met popmuziek en slogans werden ingezet, maar ook ballonnen, elektronische billboards, chocolade cake en soms zelfs een kerstboom.

Offensief

Tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953) dropten Amerikaanse vliegtuigen miljarden pamfletten boven het gebied in handen van Noord-Koreaanse troepen. Doel was ze te ontmoedigen om verder te vechten. Ook het noorden bestookte Zuid-Korea met propaganda.

Een wapenstilstand tussen het noorden en de VS bracht in 1953 de kanonnen tot zwijgen. Maar aan het front van de propaganda-oorlog werd een nieuw offensief ingezet.

"Beide kanten wilden elkaar overtuigen dat hún systeem beter was", zegt hoogleraar Koreanistiek Remco Breuker. Een tijdlang leken de Noord-Koreanen succesvol: "In de jaren 70 en 80 hadden ze grote invloed onder radicale studenten in Zuid-Korea."

Dat werd geleidelijk minder. En of het zuiden er op zijn beurt in slaagde om de noorderlingen aan het twijfelen te brengen, was ongewis. Maar dat hinderde niet. Omdat contact tussen de twee minimaal was, waren beide kanten zeer vindingrijk in manieren om de ander te bereiken.