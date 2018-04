Man achter WhatsApp en voorvechter van privacy vertrekt bij Facebook

Jan Koum, mede-oprichter van WhatsApp, stapt op bij moederbedrijf Facebook. "Het was een geweldige reis, maar het is tijd om verder te gaan", schrijft Koum op zijn eigen Facebookpagina.

WhatsApp werd opgericht in 2009 en in 2014 gekocht door Facebook voor 19 miljard dollar. Naar eigen zeggen heeft de berichtendienst wereldwijd een miljard actieve gebruikers. "Ik ga weg op het moment dat mensen WhatsApp op meer manieren gebruiken dan ik me ooit had kunnen voorstellen", aldus Koum.

Privacy

Met het vertrek van Koum verliest Facebook een van zijn sterkste voorvechters van privacy, net nu het Amerikaanse bedrijf onder vuur ligt vanwege het delen van gegevens van gebruikers.

Koum geeft geen reden voor zijn vertrek, maar The Washington Post meldde gisteren dat hij een conflict had met Facebook over de strategie van WhatsApp.

Facebook-topman Mark Zuckerberg bedankt Koum. "Ik ben dankbaar voor alles wat je hebt gedaan om de wereld te helpen verbinden en voor alles wat je mij hebt geleerd".