Grote brand in centrum Noordwijk

In het centrum van Noordwijk heeft een grote brand gewoed. Omroep West schrijft dat het vuur is ontstaan in de technische ruimte van een beddenwinkel in de Hoofdstraat. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De politie adviseerde het centrum van Noordwijk te mijden. "Sluit ramen en deuren als u in de omgeving woont", schreef de politie op Twitter.

Een woordvoerder van de brandweer zei eerder vanavond tegen de regionale omroep dat een restaurant in de Hoofdstraat was ontruimd en dat bewoners van vier omliggende woningen hun huizen uit moesten. Voor middernacht was brand weer onder controle.

Als gevolg van de brand werd een deel van het Noordwijkse centrum korte tijd afgesloten. Doorgaand verkeer kon gewoon van de belangrijkste wegen gebruikmaken.