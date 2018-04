Netanyahu: dit materiaal bewijst dat Iran nog steeds aan kernwapen werkt

Netanyahu sprak gisteren in Tel Aviv met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. "De VS is zeer bezorgd over Irans "destabiliserende en kwaadaardige activiteiten", zei Pompeo na afloop.

Pompeo zei ook dat de VS uit het in 2015 gesloten nucleaire akkoord met Iran stapt, tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert dat Iran geen kernwapens kan maken.