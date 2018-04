De stoelendans van de regering-May

Kopzorgen voor May dus. Zeker omdat Amber Rudd ook eens een van haar belangrijkste vertrouwelingen was in haar regering. Ze steunde May toen die twee jaar geleden premier werd, en werd daarvoor beloond met een belangrijke ministerpositie. Ook binnen de eigen Conservatieve Partij was men tevreden over het ministerschap van Rudd, en is er veel respect voor haar.

Brexitbalans

Ook de balans in het kabinet over de brexit krijgt een gevoelige klap met het vertrek van Rudd, die zich voor het brexitreferendum profileerde als een gepassioneerd remainer en uitgebreid campagne voerde om langer in de EU te blijven. Premier May probeert constant een evenwicht te zoeken tussen voorstanders van een harde en een zachte brexit in haar regering. Met Rudd had ze iemand die weerstand bood aan de leavers, brexiteers als Boris Johnson en David Davis die graag een keiharde brexit willen. Rudd was een belangrijke pion die de balans bewaarde in het kabinet tussen het harde en het zachte brexit-kamp.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat May voor de opvolging van Rudd ook een remainer kiest. De 47-jarige Sajid Javid werd vanochtend door May op Downing Street ontboden en aangesteld als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Maar, ondanks dat Javid wel degelijk campagne voerde voor een langer verblijf in de EU, wordt hij ook gezien als euroscepticus, en is hij een stuk minder verknocht aan de EU dan zijn voorganger.