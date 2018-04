Vier alpinisten omgekomen in Zwitserland door noodweer

In de Zwitserse Alpen zijn vier bergbeklimmers omgekomen. Ze werden op de flanken van de Pigne d'Arolla overvallen door een zware storm. Een van hen is waarschijnlijk door een val om het leven gekomen, drie anderen stierven aan onderkoeling. Vijf andere alpinisten liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens de politie waren de wandelaars gisteren begonnen aan een tocht tussen twee berghutten in het zuidwesten van Zwitserland. Het ging om een groep van vier klimmers en een groep van tien klimmers, onder wie een gids. Onderweg werden ze verrast door een storm, waardoor ze op 3270 meter hoogte moesten overnachten.

Vanochtend voerden zeven helikopters met doktoren en reddingswerkers een zoekactie uit. Toen zij de klimmers vonden, was een van hen al overleden, waarschijnlijk door een val. Anderen waren ernstig onderkoeld. Drie van hen overleden later in het ziekenhuis.

De klimmers komen uit Italiƫ, Frankrijk en Duitsland. De identiteit van de overledenen is niet bekendgemaakt.