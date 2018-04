'Lijden van Feyenoord-fans is niets vergeleken bij wat wij moesten doorstaan'

Nee, het is ├ęcht gebeurd, afgelopen zaterdag. Dat Fortuna Sittard promoveert naar de eredivisie is geen droom.

Fans vinden het nog steeds moeilijk om te geloven. "Het was niet eens een droom. Ik had het nooit durven verwachten", vertelt diehard Fortuna-fan Yelle Tieleman. Of vertelt... hij schreeuwt meer. Yelle is aan de telefoon bijna niet te verstaan door al het feestgeluid op de achtergrond: hij is aanwezig bij de huldiging van de club in Sittard.

"Ze zeggen dat fans van Feyenoord al die jaren moesten lijden, omdat ze moesten wachten op het kampioenschap. Maar dat is niets bij wat wij hebben moeten doorstaan als Fortuna-fans. Bijna een fusie met een rivaal, faillissementen, ga maar door. We hebben zoveel moeten doorstaan, maar we hebben onze club nooit laten vallen", zegt een enthousiaste Yelle.