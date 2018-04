Honkbalbondscoach 't Hoen: wij gaan naar Tokio 2020

En als Nederland Tokio haalt, staat 't Hoen dan in de dug-out of vreest hij in dat geval plaats te moeten maken voor Hensley Meulens? 't Hoens voorganger Steve Janssen deed bijvoorbeeld twee jaar geleden bij de World Baseball Classic een stapje terug ten faveure van Meulens, die een vooraanstaande positie heeft in de coaching-staf van San Francisco Giants.

'Aan de kant voor Meulens'

't Hoen: "Ik zal de Spelen doen, tenzij Hensley Meulens beschikbaar is. Zolang hij coach is in de Major League, zal hij waarschijnlijk geen vrij krijgen. Daar ga ik op dit moment vanuit. Als hij beschikbaar is, dan stap ik zonder problemen aan de kant. Ik denk dat ik het ook wel kan, maar als je zo'n coach ter beschikking hebt voor zo'n toernooi, dan moet je hem er altijd bij hebben."

Het eerste toernooi voor 't Hoen wordt de Haarlemse Honkbalweek, in juli in Haarlem. In september speelt het Nederlands team ook nog het Super 6-toernooi in Hoofddorp met de beste zes landen van het EK 2016.