Duizenden Russen protesteren tegen blokkade berichtendienst Telegram

Telegram weigert al een paar maanden om de encryptiesleutel door te spelen aan de Russische geheime dienst. Met die sleutel kunnen berichten worden doorzocht. De geheime dienst wil dat graag, omdat veel terroristen gebruik zouden maken van de app.

De hoogste rechter in Rusland besliste vorige maand dat Telegram moet samenwerken met de veiligheidsdienst FSB. Omdat de berichtendienst blijft weigeren, blokkeert Rusland sinds kort Telegram. Die blokkade lukt maar gedeeltelijk, doordat de dienst erin slaagt het platform voor veel gebruikers toegankelijk te houden.

200 miljoen gebruikers

Telegram, in 2013 opgericht door de Russische broers Nikolai en Pavel Durov, claimt wereldwijd meer dan 200 miljoen gebruikers te hebben. Daarmee is de dienst een serieuze concurrent van Whatsapp. Telegram is vooral populair in landen waar de vrijheid van meningsuiting beperkt is. Dat komt doordat de berichten goed beveiligd zijn.

In Iran gebruikt de helft van de bevolking Telegram. Dat komt neer op zo'n 40 miljoen mensen. Begin deze maand blokkeerde de Iraanse overheid de berichtendienst al. Vandaag werd bekend dat Telegram officieel wordt verboden. Iran gaat zelf een alternatief voor de dienst ontwikkelen.