Zijn dood lijkt symbolisch voor de ondergang van 'Journalistan'

Ter vergelijking: vorig jaar kwamen er in totaal twaalf journalisten en mediamedewerkers om het leven in Afghanistan. Dat meldde de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) vier dagen geleden - toen net een tv-journalist van Kabul News was doodgeschoten.

De laatste jaren is het land uitgegroeid tot een van de meest gevaarlijke voor journalisten. Tussen 1994 tot oktober 2017 registreerde de IFJ er 73 doden, van wie 31 in de laatste vier jaar.

'Geen hoop meer'

Die forse stijging valt samen met de gestage terugkeer van de Taliban. In januari dit jaar had de islamitische beweging ongeveer de helft van het land op de regering heroverd. "Er is geen hoop meer", schreef fotograaf Marai in 2016 over de situatie in zijn land.

Hij wist nog goed hoe het leven was geweest onder het bewind van de Taliban. Destijds, eind jaren 90, begon hij met zijn werk als fotograaf. "Ze haatten journalisten, dus ik moest altijd discreet te werk gaan."

Marai ging uit voorzorg in shalwar kameez (een traditioneel gewaad) op pad. Foto's maken van levende dingen, zoals dieren of mensen, was uit den boze. Een keer maakte hij een foto van een lange rij voor de bakker. "Wat doe je", vroeg een Talibanlid. Marai antwoordde dat hij slechts foto's maakte van het brood. "Gelukkig was dit de tijd voor digitale foto's, dus ze konden niet gelijk controleren of ik de waarheid sprak."