Duitse militairen zoeken naar in 1981 vermiste peuter

Honderd militairen beginnen morgen in Duitsland aan een zoektocht naar Katrice Lee. Het 2-jarige Britse meisje verdween in 1981 in Duitsland tijdens het boodschappen doen met haar moeder. Haar vader was in Duitsland gestationeerd op de militaire basis in Paderborn.

Het meisje had met haar moeder inkopen gedaan ter gelegenheid van haar tweede verjaardag, toen ze bij de kassa plotseling was verdwenen. "Het is alsof je in een nachtmerrie leeft waaruit je maar niet wakker wordt", zegt haar moeder. "Bijna 37 jaar geleden werden we daardoor ineens lid van een exclusieve club waar we geen lid van wilden worden: we werden de ouders van een dochter die vermist is."

Afgedwaald

De militaire politie en Duitse politie gingen er in eerste instantie van uit dat het meisje was afgedwaald en verdronken in de nabijgelegen rivier, maar Katrice werd daar niet aangetroffen. Haar ouders hebben volgens de BBC altijd volgehouden dat Katrice ontvoerd was.

Pas zes weken na de vermissing van het meisje nam de politie getuigenverklaringen af van het personeel van de winkels waar Katrice met haar moeder was geweest. Ook werd in die periode de grensbewaking niet gewaarschuwd, iets wat de ouders van Katrice de politie kwalijk nemen.

Heropend

De zaak werd een aantal keer heropend maar steeds weer zonder resultaat afgesloten. Tot vorig jaar een coldcaseteam een compositiefoto openbaar maakte van een man die mogelijk betrokken was bij de vermissing. Een ooggetuige kwam naar voren en zei dat hij had gezien hoe de man een kind naar een groene auto droeg in de buurt van de plek waar Katrice was verdwenen. Diezelfde groene auto stond een dag na de vermissing geparkeerd op een brug over de rivier de Alme.

De zoektocht, die naar verwachting vijf weken zal gaan duren, concentreert zich op de oevers van die rivier de Alme. De vader van Katrice, Richard Lee, is blij met de zoektocht. "Maar dat hadden ze wel jaren geleden al moeten doen", zegt hij tegen de BBC, "toen Katrice net was verdwenen. Ik ben een beetje boos dat er zoveel tijd overheen moest gaan."