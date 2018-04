Van der Vlugt en Koch op de boekenbon: 'Net alsof je op een bankbiljet staat'

Er komen twee nieuwe gezichten op de boekenbon te staan: die van Simone van der Vlugt en Herman Koch. Het publiek mocht meebeslissen over welke schrijvers de populaire cadeaubon zouden sieren.

Koch, schrijver van onder andere Het Diner en De Greppel, voelt zich vereerd. "Als je denkt: ik wil later schrijver worden, dan is het niet je eerste gedachte dat je op de boekenbon komt", vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar ik vind het erg leuk, het is net alsof je op een soort bankbiljet staat."

Ook Van der Vlugt, schrijfster van onder andere Blauw Water en De Re√ľnie, zegt dat ze weinig nadacht over de mogelijkheid van haar gezicht op een boekenbon. "Ik was er niet speciaal mee bezig, maar toen die verkiezing kwam dacht ik: dat zou ik wel heel leuk vinden."

Tweede keer stemmen

Het was voor de tweede keer in de ruim tachtigjarige geschiedenis van de boekenbon dat het publiek kon stemmen op hun favoriete schrijver. In 2014 gebeurde dat voor het eerst. Toen wonnen Tommy Wieringa en Esther Gerritsen de publieksverkiezing. Het publiek besliste zo samen met leden van de Koninklijke Boekverkopersbond wie er op de bon werd afgedrukt.

Eerder stonden onder anderen Cees Nootenboom, Adriaan van Dis, Connie Palmen en Nelleke Noordervliet al op de boekenbon. "Dat is een illuster rijtje waar je dan inkomt", zegt Van der Vlugt.