Canada herdenkt slachtoffers aanslag Toronto

In de Canadese stad Toronto zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag van vorige week. De 25-jarige Alek Minassian reed toen met een bestelbusje in op voetgangers. Tien mensen kwamen om het leven.

Duizenden mensen waren op de herdenking afgekomen. Er werden kaarsen aangestoken. Ze symboliseren de doden die vielen bij de aanslag.

Ook werd het Canadese volkslied gezongen. Premier Justin Trudeau was ook bij de herdenking. De premier bracht samen met vertegenwoordigers uit de politiek en religieuze organisaties ook een bezoek aan de plek waar de dader op de slachtoffers inreed.

Minassian is aangeklaagd voor tien keer moord en dertien keer poging tot moord. Het is officieel nog niet bekend wat zijn motief was.