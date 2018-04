Migranten na reis van een maand gestopt bij grens VS

Na een reis van een maand door Mexico is een groep van 200 Centraal-Amerikaanse migranten bij een Amerikaanse grenspost bij Tijuana aangekomen. De tocht van de karavaan heeft veel publiciteit gekregen.

President Trump heeft een paar keer gezegd dat de vluchtelingenkaravaan moest worden gestopt. Zijn minister van Justitie Sessions noemde de karavaan "een doelbewuste poging om onze wetten te ondermijnen en ons systeem te overweldigen".

De asielzoekers lieten zich er niet van weerhouden hun tocht voort te zetten om hun doel te bereiken: asiel in de Verenigde Staten. De deelnemers willen bijvoorbeeld Honduras en El Salvador ontvluchten wegens het brute geweld van misdaadbendes.

Capaciteit

Van de 200 asielzoekers kregen er 50 toestemming het gebouw van de grenspost binnen te gaan, maar ze moeten voorlopig wachten aan de Mexicaanse kant van de grens. De overigen moeten op afstand van het gebouw blijven.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat de capaciteit ontoereikend is om de aanvraag van mensen zonder legale documenten in behandeling te nemen. Organisatoren van de vluchtelingenkaravaan en advocaten kunnen zich dat nauwelijks voorstellen. Ze zeggen dat de Amerikanen binnen een week een basis in Irak kunnen vestigen, dus ook de aanvraag van 200 vluchtelingen moeten kunnen afhandelen.