CU, D66 en SP willen openheid over buitenlandse financieringen moskeeën

De ChristenUnie, D66 en SP willen opheldering over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken.

Afgelopen weekeinde bleek al dat de Tweede Kamer zich zorgen maakt over de banden van de As Soennah-moskee in Den Haag met een omstreden financier uit Koeweit. Onder anderen PVV-leider Wilders wil snel een debat met de premier over de zaak. Ook werkt hij aan een initiatiefwetsvoorstel om islamitische uitingen te verbieden. Artikel 1 van zijn initiatiefwetsvoorstel luidt: "De Islam is geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een gewelddadige, totalitaire ideologie."

Ook ChristenUnie-Kamerlid Segers is kritisch: "Onze vrijheid is niet bestemd voor mensen met oliedollars die onze vrijheid om zeep willen helpen. Daarom moet nu eindelijk paal en perk worden gesteld aan buitenlandse financiering van een radicale versie van de islam hier in Nederland."

Cruciale informatie

Hij wil weten of het klopt dat de toenmalige ministers Asscher en Koenders cruciale informatie hebben achtergehouden voor gemeenten en voor onderzoekers. NRC en Nieuwsuur ontdekten dat de inlichtingendienst AIVD de gemeente Den Haag vorig jaar reeds vertrouwelijk heeft geïnformeerd over een omstreden financier van de As Soennah-moskee.

D66-Kamerlid Sjoerdsma heeft kritiek op het vorige kabinet. "Onderzoekers frustreren, informatie met gemeenten niet of te laat delen, zo heeft het vorig kabinet ruimte laten ontstaan voor ongewenste financiering. Terwijl gemeenten ervan uit moeten kunnen gaan dat zij door het kabinet op de hoogte worden gehouden als dit soort praktijken in hun gemeente plaatsvinden."

SP-Kamerlid Karabulut stelt dat godsdienstvrijheid wordt ondermijnd door buitenlandse financiering vanuit de rijke golfstaten. "Zij prediken wereldwijd een politiek die haaks staat op democratie, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Niet de economische en geopolitieke belangen van handel met de rijke golfstaten moeten vooropstaan maar mensenrechten en veiligheid."

Karabulut wil dat de buitenlandse financiering stopt, de beschikbare informatie vrijkomt en dat het kabinet met gemeenten en betrokkenen gaat werken aan oplossingen.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zei afgelopen weekeinde dat "ieder instrumentarium ontbreekt om te kunnen handelen". Ze pleit voor een nieuwe wet om ongewenste financiering aan te kunnen pakken.