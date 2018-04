Kantoorbus met wifi, printer en koffie brengt forenzen van Assen naar Groningen

In de eerste bus van vanmorgen zaten twee passagiers. Een van hen is Arthur Pols. "Ik vind het prachtig", zegt hij tegen RTV Drenthe. Pols woont in Zuidwolde en werkt in Groningen voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hij wilde de bus weleens uitproberen. "Het is een experiment. Het lijkt me een stuk makkelijker, relaxter. Het laatste stukje naar Groningen is er altijd file en nu niet."

De kantoorbus mag namelijk net als een lijnbus over de vluchtstrook als er file staat. Pols verwacht er flink wat tijd mee te besparen, zeker als begonnen wordt met de wegwerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg van Groningen.

Jaarabonnement kost 4000 euro

De bus pendelt vanaf vandaag meerdere keren per dag tussen een aantal vaste op- en uitstapplaatsen in Assen en Groningen. Een zitplaats kost 4000 euro per jaar en kan zowel door een particulier als door een bedrijf gereserveerd worden. Zo heeft DUO enkele plekken voor werknemers.

Dat er tijdens de eerste officiële rit vanmorgen maar twee passagiers waren, zegt volgens Pols niet zoveel. "Het is meivakantie. Daardoor is het rustig. En ze zitten natuurlijk nog in de opstartfase."