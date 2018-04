Wereldrecord voor surfer die golf van 24 meter bedwong

De Braziliaanse surfer Rodrigo Koxa heeft een wereldrecord verbroken. Hij surfte eind vorig jaar over een golf van ruim 24 meter bij het Portugese Nazaré. De World Surf League (WSL) oordeelde afgelopen weekend dat het de hoogste was waar ooit op is gesurft.

Op videobeelden is te zien hoe Koxa op 8 november de monstergolf overwon. Hij werd eerst met een jetski, rechts in beeld, in positie gesleept. De 38-jarige surfer wist het kolkende water maar net voor de blijven: