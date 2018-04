Podcast 30-4 #DeDag: 'Windrush-schandaal kan ook aan May zelf gaan kleven'

De Britse minister Rudd van Binnenlandse Zaken is gisteren afgetreden vanwege het zogenoemde Windrush-schandaal. Ophef over de omgang van de Britse overheid met de Windrushgeneratie, migranten die tussen eind jaren 40 en begin jaren 70 uit onder meer de Cara├»bische gebieden naar Groot-Brittanni├ź kwamen, duurt nu al zo'n twee weken. Volgens correspondent Tim de Wit kan het schandaal ook de Britse premier Theresa May nog flinke kopzorgen opleveren. "Het Windrush-schandaal kan zomaar aan May zelf gaan kleven", zegt De Wit.

Verder praten we met journalist Marianne van den Anker over lokale geloofshuizen. Steeds meer kleine geloofsgemeenschappen dreigen hun synagoge, moskee of kerk te verliezen. En waar ze tijdens de magere crisisjaren vaak nog een WW-uitkering moesten aanvragen, hebben schilders, timmermannen, loodgieters, elektriciens en andere vakmensen het werk nu voor het uitzoeken. Timmerman Theo vertelt in De Dag hoe de zaken er bij hem voorstaan.