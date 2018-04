Oppas opgepakt voor dood 7-jarig Duits jongetje

In Duitsland is een vrouw opgepakt vanwege de dood van het 7-jarige jongetje waar ze oppas van was. De politie denkt dat ze het jongetje heeft gewurgd.

Het kind werd zaterdag door zijn vader gevonden in de woning van de 69-jarige vrouw in K├╝nzelsau in de deelstaat Baden-W├╝rttemberg. Toen hij aanbelde bij het huis werd er niet opengedaan. Met behulp van een van de buren kon de vader toch naar binnen. Hij vond daar het lichaam van zijn zoontje.

Volgens de politie had het jongetje sporen van een wurging in zijn hals. Hij zou daarna in een badje zijn gelegd.

De vrouw was een bekende van het gezin. Ze paste al vijf jaar op het jongetje en hij logeerde vaker bij haar. De vrouw was in eerste instantie op de vlucht geslagen. Na een tip kon ze worden opgepakt. Volgens de politie is het nog een raadsel waarom ze het jongetje heeft gedood.