Nederland neemt meer migranten over uit Turkije en Zuid-Europa

Nederland heeft vorig jaar meer asielzoekers overgenomen uit Turkije, Griekenland en Italië, landen die op dat gebied overbelast zijn. Nederland nam 3700 migranten over, overeenkomstig de beloftes die Nederland gedaan heeft aan de Europese Unie.

De gewone asielinstroom bleef met 31.000 mensen ongeveer op hetzelfde peil als in 2016. Het merendeel kwam evenals de voorafgaande jaren uit Syrië en Eritrea. Ook kwamen meer mensen naar Nederland in het kader van de gezinshereniging.

Wat betreft de opname van het aantal immigranten verricht Duitsland verreweg de grootste inspanning door 30 procent daarvan voor zijn rekening te nemen. Daarna komt Italië met 20 procent. Nederland neemt de tiende plaats in met 2,3 procent.

Uit de cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de asielzoekerscentra in Nederland steeds leger raken. De asielzoekers verlaten die centra eerder. Van de bewoners zit twee derde er korter dan een jaar. Gemeenten doen meer om de mensen te laten doorstromen.

Incidenten

Het aantal incidenten in de asielzoekerscentra nam met de daling van het aantal bewoners evenredig af. De gemiddelde bezetting was 40 procent lager en het aantal geregistreerde incidenten is met datzelfde percentage afgenomen.

Het aantal migranten dat in bewaring werd gesteld, nam wel toe. Vanuit die situatie werden een iets hoger percentage mensen het land uit gezet. Het percentage steeg van 70 naar 73.