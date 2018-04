Coalitie met PVV en ChristenUnie in Den Helder van de baan

De voorgenomen coalitie in Den Helder tussen Beter voor Den Helder, ChristenUnie, PVV, Stadspartij Seniorenpartij en Behoorlijk Bestuur gaat niet door. De Stadspartij ziet de coalitie toch niet zitten.

Volgens de partij is de afgelopen dagen gebleken dat de coalitie erg instabiel is. "Er is onvoldoende vertrouwen dat het akkoord op hoofdlijnen basis biedt voor vier jaar stabiel vaarwater. De voorgenomen wethouders spelen hierbij een rol", staat in een verklaring op de website.

De partijen in Den Helder hadden achter de rug om van formateur Jan Nagel een voorlopig coalitieakkoord opgesteld. Nagel reageerde woedend en noemde het akkoord onbetrouwbaar.

Hoogst onverstandig

Ook binnen de ChristenUnie ontstond beroering over de coalitie in Den Helder. Partijvoorzitter Piet Adema was onaangenaam verrast door het nieuws dat de lokale afdeling wilde gaan samenwerken met de PVV. Chris Jansen van de PVV in Almere was al gepolst om wethouder te worden. Volgens het landelijk bestuur van de ChristenUnie was de samenwerking "hoogst onverstandig" omdat de denkbeelden van de twee partijen erg ver van elkaar van staan.

De Stadspartij in Den Helder heeft nu aangegeven een coalitie te willen vormen met Beter voor Den Helder, Seniorenpartij, Stadspartij, CDA aangevuld met VVD of PvdA.