Wekdienst 30/4: stakingen in streekvervoer en tekort aan vaklieden

Wat kun je vandaag verwachten?

Buschauffeurs en machinisten in het openbaar vervoer voeren vandaag en morgen actie voor een nieuwe cao. De werkgevers wilden de staking met een kort geding laten verbieden, maar volgens de rechtbank in Utrecht mochten de acties doorgaan. Veel bussen, trams en een aantal regionale treinen zullen niet rijden.

Het tekort aan vaklieden in de bouw zoals schilders, timmermannen, elektriciens en loodgieters loopt snel op. Op de website Werk.nl staan momenteel meer dan 22.000 vacatures open. Ook uitkeringsinstantie UWV ziet het aantal vacatures in de bouwsector de laatste tijd flink oplopen.

De voetballers van Fortuna Sittard worden vanavond gehuldigd vanwege de promotie naar de eredivisie. Vanaf 18.30 uur maken ze een tocht door stad en om 19.00 uur worden ze gehuldigd op de Markt. Fortuna Sittard won zaterdag van Jong PSV en dwong daarmee promotie naar de eredivisie af.

Wat heb je gemist?

Het is je vast niet ontgaan: er is afgelopen nacht veel regen gevallen. Op veel plaatsen is daardoor wateroverlast ontstaan. Vooral in Limburg kwamen huizen onder water te staan. In Roermond moest de brandweer in actie komen voor wateroverlast in een zorgcentrum. Ook Duitsland heeft last van de regen. Onder meer in Aken zijn straten ondergelopen.