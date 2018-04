Wateroverlast in Limburg door hevige onweersbuien

In Limburg is op veel plaatsen wateroverlast door hevige onweersbuien. In Roermond staan huizen blank en is de brandweer uitgerukt voor wateroverlast in een zorgcentrum.

Ook in onder meer Kerkrade, Landgraaf en Tegelen liepen straten volledig onder en verder had een hotel in Vaals last van het noodweer. Het onweer trekt vannacht noordwaarts over het land.