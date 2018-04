'FIOD onderzoekt omkoping en oplichting bij dochterbedrijven SHV'

De fiscale opsporingsdienst FIOD doet onderzoek naar dochterbedrijven van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland, schrijft NRC. De bedrijven worden verdacht van omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en overtreding van sancties.

Het gaat om Econosto (technische onderdelen), Mammoet (zwaar transport) en Nutreco (diervoeding). Moederbedrijf SHV is opgezet door de familie Fentener van Vlissingen. Er werken 60.000 mensen in tientallen landen en SHV zette vorig jaar 20 miljard euro om.

Vorig jaar meldde NRC al dat Econosto inkopers in het Midden-Oosten betaalde in ruil voor bestellingen. Die betalingen werden niet correct in de boekhouding opgenomen. Ook zou het bedrijf zaken hebben gedaan in Iran terwijl er een handelsembargo van kracht was.

Visvoer

De FIOD verdenkt Mammoet onder meer van omkoping in Mauritaniƫ en het Midden-Oosten. Nutreco zou in Chili klanten hebben misleid door ze meer te laten betalen voor visvoer dan was afgesproken.

SHV hield lang beperkt toezicht op de vestigingen in corruptiegevoelige landen, schrijft de krant. Maar vanaf 2015 voerde het moederbedrijf hervormingen door om schoon schip te maken.