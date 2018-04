Britse minister Rudd treedt af vanwege Windrush-schandaal

De Britse minister Rudd van Binnenlandse Zaken treedt af vanwege het zogenoemde Windrush-schandaal. De minister kreeg de afgelopen tijd veel kritiek omdat haar ministerie quota hanteert voor het uitzetten van immigranten.

Rudd ontkende dat ze wist van het bestaan van quota, maar vandaag publiceerde de Britse krant The Guardian een brief waaruit iets anders bleek. In het document, dat de minister heeft ondertekend, staat dat haar departement ernaar streeft om het aantal gedwongen uitzettingen met tien procent te verhogen. Het gaat onder meer om mensen uit de Windrush-generatie.

Empire Windrush

Die generatie kwam tussen eind jaren 40 en begin jaren 70 uit onder meer de Caraïbische gebieden naar Groot-Brittannië. De eersten arriveerden na de Tweede Wereldoorlog met het schip Empire Windrush.

Omdat ze uit het Gemenebest kwamen, hoefden ze toentertijd geen officiële documenten te hebben. De overheid beschouwt hen en hun nakomelingen nu als illegaal.

Rudd zegt dat het haar spijt dat ze het parlement heeft misleid over de quota. Premier May heeft het ontslag geaccepteerd.