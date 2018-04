Enorm schip met droogdokken komt maar nét de haven van Willemstad in

Het was nog even spannend, op zee voor de kust van Curaçao. Daar lag al enkele dagen een groot Chinees zwareladingschip met een bijzondere vracht: twee drijvende dokken voor de scheepswerf van het eiland. De eerste poging om het grote schip naar binnen te loodsen mislukte gisteren door de stevige wind. Vandaag, in alle vroegte, lukte het wel.

Een precisie-operatie, want het grootste dok is 230 meter lang en 45 meter breed. De Sint Annabaai in Willemstad, die toegang biedt tot de haven, is breed genoeg, maar de Julianabrug eroverheen meet 56 meter. Dat is maar 2 meter hoger dan de carrier waarmee de dokken werden binnengeloodst.

En dat ging zo: