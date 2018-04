Luis Garcia Meza, oud-dictator van Bolivia, overleden

Luis Garcia Meza, begin jaren tachtig korte tijd dictator van Bolivia, is overleden. Hij stierf in een militair ziekenhuis. Daar was hij naartoe gebracht nadat hij in de gevangenis een hartstilstand had gekregen.

De voormalige generaal zat een gevangenisstraf uit van 30 jaar voor misdaden die tijdens zijn bewind van 1980 tot 1981 waren begaan, waaronder moord en het toebrengen van economische schade aan het land.

Schrikbewind

Garcia Meza greep de macht in juli 1980, in een periode waarin de staatsgrepen in Bolivia elkaar snel opvolgden. Hij beloofde slechts een jaar aan de macht te blijven, maar wilde die belofte na dat jaar toch niet nakomen.

Het bewind van de rechtse Garcia Meza leek op dat van andere Zuid-Amerikaanse dictators, zoals de Chileense leider Pinochet. Garcia Meza onderdrukte alle oppositie en de vrije pers.

Onder de ongeveer duizend mensen die tijdens zijn bewind werden vermoord was onder andere de presidentskandidaat Marcelo Quiroga, die kort na de staatsgreep van Garcia Meza 'verdween'.

Een opstand van militairen maakte een eind aan het bewind van Garcia Meza. Daarna volgde nog een aantal militaire regeringen, voordat Bolivia in 1982 kon beginnen aan een geleidelijke overgang naar democratie.

Uitlevering

In dat jaar verliet Garcia Meza het land. Hij werd bij verstek veroordeeld voor de mensenrechtenschendingen tijdens zijn regime. In 1995 leverde Braziliƫ hem uit aan Bolivia, waar hij sindsdien in dezelfde gevangenis zat waar hij zijn vijanden destijds opsloot.