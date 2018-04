De boom die Macron als geschenk aan Trump gaf, is opeens verdwenen

Macron was er zo blij mee, de boom die hij samen met Trump plantte op het terrein bij het Witte Huis in Washington. De Franse president gaf de eik als een geschenk aan de VS tijdens zijn staatsbezoek. Maar nu, een paar dagen later, is de boom weg. En niemand weet waar de eik is.

"100 jaar geleden vochten Amerikaanse soldaten in Frankrijk om onze vrijheid te verdedigen. Deze eik, mijn cadeau aan Donald Trump, herinnert ons aan de band die we hebben", twitterde Macron afgelopen maandag. Een paar uur eerder had hij samen met Donald en Melania Trump en zijn vrouw Brigitte de boom geplant. Met gouden scheppen.