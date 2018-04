Duterte verklaart Koeweit definitief tot verboden werkgebied voor Filipijnen

De Filipijnse president Duterte heeft zijn bevolking definitief verboden om te gaan werken in Koeweit. Sinds februari gold al een tijdelijk verbod, na het zoveelste voorbeeld van de slechte behandeling van Filipijnse werksters en andere arbeidsmigranten in de oliestaat.

Begin februari werd in Koeweit een 29-jarige Filipijnse huishoudelijke hulp dood gevonden in een vrieskist. De vrouw is vermoedelijk door haar werkgever doodgeslagen. Het was de zevende Filipijnse werkster in enkele maanden tijd die dood werd aangetroffen in Koeweit.

Duterte besloot een voorlopig werkverbod voor Koeweit uit te vaardigen. In het land werken meer dan 260.000 Filipijnen, de meesten in de huishouding of als kindermeisje.

Onaangekondigde uitzetting

De twee landen onderhandelden de afgelopen maanden over een oplossing. Maar woensdag zette Koeweit zonder vooraankondiging de Filipijnse ambassadeur over de grens en riep de eigen gezant in de Filipijnen terug. Medewerkers van de Filipijnse ambassade in Koeweit-Stad zouden werksters hebben opgestookt om weg te gaan bij hun opdrachtgever, en de ambassadeur had zich daarover ondiplomatiek uitgesproken in Koeweitse media.

De uitzetting van de diplomaat was voor Duterte aanleiding om Koeweit definitief op de zwarte lijst te zetten. De Filipijnen die nu in Koeweit werken, mogen er van Duterte blijven. Diegenen die terug willen naar hun vaderland, krijgen hulp van overheidswege.

De Filipijnen zijn sterk afhankelijk van de inkomsten van alle inwoners die in het buitenland werken. Een op de tien Filipijnen werkt in het buitenland, in totaal gaat het om zeker 10 miljoen Filipijnse arbeidsmigranten.