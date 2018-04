Degradatie dieptepunt voor Enschedeërs, maar 'het komt wel goed met de club'

FC Twente voetbalt volgend seizoen in de eerste divisie. "Ach, dan drinken we lekker een biertje en kijken we voetbal op vrijdag, niet meer op zaterdag en zondag", vertelt een supporter tegen verslaggever Joris van Poppel.

Het gaat wel goed komen met de club, zeggen meerdere supporters in een kroeg op de markt van Enschede. "In 1983 (eerste degradatie, red.) zijn we er toch ook weer uitgekomen. Wij gaan nooit kapot."