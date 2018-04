Nog wel vertragingen, maar geen annuleringen meer op Schiphol

De situatie op Schiphol normaliseert zich na de stroomstoring van vannacht en de chaos die daardoor in het vluchtverkeer ontstond. Wel zijn er nog vluchten flink vertraagd.

Schiphol meldt dat er sinds 16.00 uur weer maximaal wordt gevlogen. Morgen verwacht de luchthaven "een drukke, maar reguliere dag". Vertragingen zijn ook dan mogelijk en Schiphol raadt reizigers dan ook aan de vluchtinformatie in de gaten te houden.

Tot halverwege de middag werden veel inkomende vluchten tegengehouden. Luchtvaartmaatschappijen zijn druk bezig vluchten die vanochtend werden geannuleerd, weer in te plannen. Morgen zijn er veel inhaalvluchten, waardoor er ook weer vertraging kan ontstaan.

Toegangswegen dicht

KLM schrapte 43 Europese vluchten en verwacht voor morgen een normale situatie. Volgens KLM is 90 procent van de passagiers die last ondervonden, inmiddels omgeboekt op de eerst beschikbare vlucht. Dat geldt ook voor passagiers van tegengehouden inkomende vluchten. Alle maatschappijen in totaal hebben zo'n 60 vluchten geannuleerd.

De chaos op Schiphol was het gevolg van een stroomstoring die om 00.45 uur ontstond in Amsterdam Zuidoost. Schiphol werd niet direct getroffen, maar er ontstond vermoedelijk een spanningsdip, waardoor er tijdelijk minder stroom was. Waarschijnlijk viel hierdoor het inchecksysteem uit. Vanwege de drukte die ontstond ging de luchthaven in de vroege ochtend een uur lang op slot; alle toegangswegen werden afgesloten.

Veel reizigers en medewerkers van Schiphol en luchtvaartmaatschappijen konden daardoor de luchthaven niet bereiken. Vliegtuigen vertrokken daardoor halfvol.