Claimbureaus melden al stroom van reizigers die schadevergoeding claimen

Twee grote claimbureaus die op zondag bereikbaar zijn, melden een stroom aan claims van reizigers die vanwege de stroomstoring op Schiphol hun vlucht misten. Halverwege de middag hadden beide bureaus al honderden claims binnen. Ook KLM heeft al veel claims voor schadevergoeding binnengekregen. Gedupeerde reizigers kunnen daarvoor op de website van KLM een formulier downloaden.

Green Claim en EU-claim wijzen erop dat claims over vluchten van vóór 12.00 uur niet in behandeling worden genomen. Vanochtend konden de luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op overmacht door de stroomstoring.

Het gaat bij geannuleerde vluchten niet alleen om mensen die vanaf Schiphol niet weg kunnen, maar ook om mensen die niet terug kunnen naar Schiphol.

Meteen de hele dag alles annuleren

Volgens Green Claim leert de ervaring dat er de komende dagen nog veel claims zullen binnenkomen. Luchtvaartmaatschappijen moeten bij een annulering zorgen voor een alternatieve vlucht en eventuele accommodatie. Bij vertraging hoort er eten en drinken aangeboden te worden.

"We zien vaak dat luchtvaartmaatschappijen meteen de hele dag vluchten annuleren, terwijl dit niet nodig is. Sommige vluchten hadden gewoon kunnen vertrekken. Reizigers hebben dan wél recht op compensatie", zegt Green Claim.

"Onze experts kunnen dit achterhalen en per geval kijken of we toch compensatie kunnen claimen voor deze gedupeerde reizigers. We raden reiziger dan ook aan om hun gegevens in te vullen in de slimme claim calculator die alvast vrijblijvend advies kan geven op basis van vluchtnummer, tijd en bestemming. Wellicht kunnen we deze reizigers helpen om toch compensatie te claimen!"

Directeur Noorderhaven van EU-claim noemt het "ongelooflijk dat zo'n belangrijke luchthaven zonder stroom kan komen te zitten en dat daardoor zoveel problemen kunnen ontstaan".

Er zijn ook veel reizigers die door de stroomstoring niet op tijd voor hun vlucht op Schiphol konden komen. Daardoor zijn halflege vliegtuigen vertrokken. TUI fly meldt dat mensen die hun vlucht niet hebben gehaald, hun geld terugkrijgen.