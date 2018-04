Vijf jaar koning Willem-Alexander: een terugblik op de inhuldigingsdag

Het rijkszwaard moest met plakband worden hersteld

De inhuldiging van de koning of koningin gaat gepaard met veel ceremonieel en aankleding. Een vast onderdeel is dat het rijkszwaard wordt opgepoetst en een plek krijgt tijdens de ceremonie. In 2013 was het toenmalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp die het zwaard mocht dragen. Maar in de aanloop ging er iets niet helemaal goed. "Een deel van het rijkszwaard brak af."