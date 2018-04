Sven Kramer en Naomi van As verwachten kind

Schaatser Sven Kramer en oud-hockeyster Naomi van As verwachten hun eerste kind. Dat maakt het koppel bekend op Instagram.

"Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt", staat op een foto die Sven Kramer plaatste. Het is de omslag van het gelijknamige boek van Kluun. Het bericht kreeg binnen een uur meer dan 17.000 likes.

Naomi van As plaatste een foto waarop ze samen met haar vriend poseert, waarbij "the dad" staat. Ook hierbij lieten tienduizenden volgers weten het leuk te vinden.

Kampioensgenen

De aanstaande ouders zijn samen goed voor zes olympische en dertig wereldtitels. Kramer won vier keer olympisch goud en was 28 keer de beste op een wereldkampioenschap. Van As veroverde als hockeyinternational twee olympische en twee wereldtitels. Ze hebben sinds 2007 een relatie.

In februari leek Kramer al te hinten op het aanstaande vaderschap. Nadat hij in Pyeongchang olympisch goud had gewonnen op de vijf kilometer, maakte hij een buikgebaar naar de tribune. Maar later zei hij dat het niet over een zwangerschap ging. "Dat heeft te maken met een sponsor van mij. Die noemt mij altijd dikke."