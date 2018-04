Automobiliste drie keer opzettelijk aangereden op A27

Een automobiliste is gistermiddag op de A27 drie keer opzettelijk aangereden door een Belgische automobilist. De Amsterdamse (28) heeft aangifte gedaan.

De vrouw kreeg op de linkerstrook van de snelweg ter hoogte van Geertruidenberg een zwarte Renault Clio als bumperklever achter zich aan. Ze reed toen ongeveer 120 kilometer per uur en kon niet opzij. Hierna tikte de Belgische wagen haar drie keer achter elkaar aan.

Kilometers achter elkaar

De Amsterdamse kwam daardoor op de vluchtstrook terecht. Daarna reed ze door naar Utrecht, met haar belager kilometers lang achter zich aan.

Bij het benzinestation Meerkerk - 20 kilometer verderop - kon ze naar eigen zeggen pas van de weg af. Daar is ze opgevangen door de politie. De vrouw is ongedeerd gebleven, net als haar twee passagiers (26 en 31 jaar). De auto is aan de achterbumper beschadigd.

De politie behandelt de zaak als poging tot doodslag, vertelt een woordvoerder. "Als je iemand opzettelijk aanrijdt met 120 kilometer per uur is dat meer dan gevaarlijk verkeersgedrag." De politie heeft de Belgische auto niet gevonden, schrijft Omroep Brabant.