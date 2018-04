Deadline privacywet nadert, werk aan de winkel voor zzp'ers en sportclubs

Hoeveel organisaties hebben jouw bankrekeningnummer en medische gegevens? Welke weten waar je woont, of je kinderen hebt of al jarenlang vrijgezel bent? Je persoonsgegevens zwerven op veel plekken rond - vaak veel meer dan je denkt. Bij bedrijven, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub en op scholen.

Om mensen meer controle te geven over hun eigen gegevens en om slordig gebruik of misbruik strenger te kunnen bestraffen, treedt binnenkort een nieuwe wet in werking. Vanaf 25 mei moeten alle bedrijven en organisaties die jouw data hebben, kunnen aantonen dat ze daar goed mee omgaan. Zo moeten de privégegevens van consumenten en werknemers beter worden beschermd.

Er is dus werk aan de winkel voor bedrijven, sportclubs en zzp'ers. Wat er allemaal gaat veranderen, vertelt Marjolein Hogervorst je in deze video: