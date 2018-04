Nucleaire testlocatie Noord-Korea sluit in mei

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft beloofd om de nucleaire testlocatie Punggye-ri in mei te sluiten. Deskundigen en journalisten uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea zouden welkom zijn om bij de sluiting aanwezig te zijn. Dat heeft een Zuid-Koreaanse regeringswoordvoerder vandaag gezegd.

De sluiting van het gebied werd vrijdag al aangekondigd tijdens de top tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jea-in. Na de laatste zware kernproef in september vorig jaar was al duidelijk dat de omgeving van Punggye-ri instabiel was geworden. Volgens Chinese geologen is de berg inmiddels deels ingestort.

Kim heeft tijdens de bijeenkomst met Zuid-Korea tegengesproken dat hij stopt met de nucleaire tests vanwege de toestand van de testlocatie. Volgens hem zijn er nog twee nieuwe tunnels voor kernproeven beschikbaar, die groter zijn dan Punggye-ri.

Ontmoeting

De Amerikaanse president Trump had eerder al aangedrongen op het stopzetten van het nucleaire programma, vooruitlopend op zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider. Die vindt over drie of vier weken plaats, mogelijk in Singapore.

Kim Jong-un heeft zich optimistisch uitgelaten over die ontmoeting, zei een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president na hun overleg. "Trump zal merken dat ik niet de persoon ben om kernraketten op Zuid-Korea of de VS af te sturen", zou Kim hebben gezegd.

Ook zou de Noord-Koreaanse dictator hebben gezegd dat er geen reden is de nucleaire wapens te houden "als we elkaar regelmatig blijven ontmoeten, vertrouwen opbouwen met de Verenigde Staten en een anti-agressieverdrag afsluiten".