Agressieve bestuurder opgepakt voor vluchten na aanrijding met kleuter

Een man uit Breda is aangehouden voor doorrijden na het aanrijden van een 5-jarige jongen. Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 20.30 uur in Breda-Noord. De automobilist liet de jongen zwaargewond achter. Het kind is naar een ziekenhuis gebracht. Zijn situatie is niet levensbedreigend.

Het slachtoffer was met andere kinderen op straat aan het spelen. De zwarte Fiat Tipo van de automobilist reed naar links, waarschijnlijk om de kinderen te ontwijken. Desondanks raakte hij de jongen. Volgens ooggetuigen reed de man "heel hard".

Schade linksvoor

Na de aanrijding gingen agenten op zoek naar de bestuurder en zagen een auto rijden die schade aan de voorkant had. Een paar kilometer verderop reed de politie hem klem.

De bestuurder verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Een agent werd tegen zijn hoofd geslagen. Ook met pepperspray lukte het niet om de man onder controle te krijgen. Uiteindelijk waren meerdere agenten nodig om de man op te pakken, schrijft Omroep Brabant.

Het is niet de eerste keer dat het fout gaat in deze buurt in Breda-Noord. Twee jaar geleden reed de 19-jarige Elias A. daar de 3-jarige Nassim aan. De peuter overleefde de aanrijding niet. De doodrijder kreeg 1,5 jaar cel.