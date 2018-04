Dode en twee zwaargewonden bij frontale botsing in Hoek

Door een frontale botsing bij Hoek in Zeeuws-Vlaanderen is een 19-jarige Roemeense man om het leven gekomen. Hij werd door de klap uit de auto geslingerd en overleed ter plekke.

In de auto van de tegenligger raakte de automobilist bekneld. De 48-jarige man uit Yerseke werd bevrijd door de brandweer en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn medepassagier, een 16-jarig meisje uit Hoek, raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis.

Vanwege het ongeval was de N682 enige tijd afgesloten. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, schrijft Omroep Zeeland.