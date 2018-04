Stroomstoring Amsterdam opgelost, Telegram heeft nog problemen

De grote stroomstoring in Amsterdam is opgelost, meldt Liander. De laatste 3200 huishoudens in Amsterdam Zuid-Oost werden rond 10.00 uur weer aangesloten op het net.

Nuon werkt op dit moment hard aan het herstel van de stadsverwarming. Volgens een woordvoerder kan het nog wel tot het middaguur duren voordat het warmtenet weer op temperatuur is. Dan hebben alle 20.000 huishoudens in Amsterdam-Zuidoost weer warm water.

Berichtendienst Telegram kampt ook nog met problemen door de stroomstoring. Gebruikers van de dienst in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika kunnen op dit moment geen berichten versturen.

De stroomstoring ontstond om 00.45 uur vannacht, waarschijnlijk in een onderstation van Tennet. Daarbij werden zo'n 18.000 huishoudens getroffen. Volgens energiebedrijf Liander hadden alle klanten rond 10.00 uur weer stroom.

Energiecentrale

In het getroffen gebied staat ook het AMC, dat volgens een woordvoerder niet veel last heeft gehad van de stroomstoring. "Het ziekenhuis heeft een eigen energiecentrale die altijd de vitale functies van het ziekenhuis van stroom voorziet", zegt woordvoerder Frank van de Bosch. "Bij een stroomstoring neemt onze eigen centrale alle belangrijke functies over."

Het enige lastige was volgens de woordvoerder het omschakelen van de CT-scan. "Dat duurde 20 minuten en dat betekende dat het apparaat even niet kon worden gebruikt. Nu is er weer stroom en moet alles weer worden teruggezet. Daar hebben we wel de hele dag voor nodig en daarom is extra personeel ingezet."