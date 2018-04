Schiphol getroffen door stroomstoring

Schiphol is getroffen door een stroomstoring. Wat de gevolgen zijn voor het vliegverkeer is nog niet duidelijk, maar op Twitter melden mensen dat ze niet kunnen inchecken. Op foto's is te zien dat er lange rijen zijn ontstaan.

Eerder op de avond werd Amsterdam-Zuidoost al getroffen door een stroomstoring. Volgens energiebedrijf Liander zijn daar enkele honderden huishoudens getroffen. Een woordvoerder van Schiphol speculeert dat er een verband is tussen beide incidenten.

De storing in Zuidoost begon om 00.45 uur. Drie uur later kon Liander nog niet zeggen hoelang de storing nog zou duren, maar het nutsbedrijf houdt er rekening mee dat het de rest van de nacht duurt. Volgens Liander is er een probleem met een onderstation van Tennet: hoogspanningsverbindingen in de Bijlmer zouden zijn uitgevallen.

Stadszender AT5 schrijft dat in Zuidoost niet alleen huishoudens zijn getroffen, maar dat ook de straatverlichting het niet meer doet. Volgens getuigen zoeken voetgangers bij het licht van de volle maan en met de lampjes van hun telefoon hun weg. De metro reed nog wel.