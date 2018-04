Burning Man-oprichter Larry Harvey overleden

Zijn spontane idee om een vuurtje te stoken op het strand groeide uit tot een anarchistisch festival van een week in de Amerikaanse woestijn. Burning Man-oprichter Larry Harvey is op 70-jarige leeftijd in San Francisco overleden na een beroerte.

Elk jaar trekken zo'n 70.000 vrije geesten eind augustus de Black Rock-woestijn van Nevada in om zeven dagen bijeen te komen. Bezoekers moeten hun eigen eten meenemen en hun tijdelijk onderkomen opzetten, en kunnen vervolgens doen waar ze zelf zin in hebben. Het evenement wordt afgesloten met een vreugdevuur in de vorm van een enorme man.

De allereerste Burning Man werd in 1986 gehouden op het strand van San Francisco. Nadat Harvey had voorgesteld "Laten we een man in de fik steken", werd een bijna 3 meter hoog figuur gebouwd en in brand gestoken.