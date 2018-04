Schoten gelost tussen winkelend publiek Rotterdam

In Rotterdam is een man opgepakt omdat hij schoten zou hebben gelost tussen het winkelend publiek op de Lijnbaan. De 28-jarige man had ruzie met een ander.

De woordenwisseling ontaardde even voor zessen, toen de winkels nog open waren en de Lijnbaan daarom druk was met winkelend publiek. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

De opgepakte man had een vuurwapen bij zich. De politie is nog op zoek naar de persoon met wie hij ruzie had. De identiteit van deze persoon is nog niet bekend en ook is niet duidelijk of hij gewapend was.

"Geweld, en zeker vuurwapengeweld in deze vorm, is onacceptabel", zegt een woordvoerder. "Helemaal als het in een drukke winkelstraat plaatsvindt."