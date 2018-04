Belgische verpleger verdacht van vergiftigen 21 patiënten

Een Belgische verpleger wordt verdacht van het vergiftigen van 21 van zijn patiënten. Het Openbaar Ministerie startte in september vorig jaar een onderzoek naar de man, die toen werd aangehouden op verdenking van de moord op één patiënt. In november werd hij in staat van beschuldiging gesteld.

Het lijkt echter om veel slachtoffers te gaan. De man uit de provincie Namen werkte zo'n twintig jaar als verpleger. Volgens Belgische media zijn de slachtoffers zowel privépatiënten als patiënten in het rusthuis in de plaats Meux waar hij werkte.

Insuline

Justitie startte het onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een oudere patiënt. Er werd bij de man een abnormaal hoog insulinegehalte gemeten, terwijl hij niet aan diabetes leed. Na een klacht van een familielid kwam de verpleger al snel in beeld als mogelijke dader. Hij zou de insuline hebben geïnjecteerd.

De verdachte ontkent alle beschuldigingen en heeft de afgelopen maanden nauwelijks tegen justitie gesproken.