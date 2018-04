Jeroen Woe na laatste opname De Kwis: ik ga het ontzettend missen

Geen kleine zalen meer

"Van de kijker hadden we denk ik niet weg gehoeven", gaat Woe verder. Wekelijks trekt het programma nog zo'n 1,5 miljoen kijkers. Daarnaast won het programma in tien seizoenen tijd twee tv-beelden: een voor beste nieuwe format en een voor beste amusement. Ook werd het programma genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf in 2014.

Na zeven jaar is het programma niet alleen heel succesvol geworden, ook voor de persoonlijke carrère van Woe heeft het programma veel goeds gedaan. "Ik ben met Niels ook een theaterduo. Toen we begonnen stonden we nog in kleine zalen, dat is nu anders."