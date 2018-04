Agenten gewond bij verschillende incidenten

Op verschillende plekken in het land is gisteren en vannacht geweld gebruikt tegen de politie. Daarbij raakten een aantal agenten gewond.

Een agressieve cafébezoeker veroorzaakte afgelopen nacht problemen in Katwijk. Hij sloeg meerdere keren in op een agent. Hij gaf een andere agent een kopstoot. De slachtoffers werden door ambulancepersoneel aan hun verwondingen behandeld. De man is opgepakt en tegen hem is aangifte gedaan.

In een bosgebied in Goirle verzette gisteren een man uit Etten-Leur zich hevig toen de politie hem wilde aanhouden voor het vernielen van een jagershut. Een agent en een buitengewoon opsporingsambtenaar raakten volgens Omroep Brabant lichtgewond.

Dik oog

Een agent in Rotterdam liep afgelopen nacht een dik oog op bij een arrestatie. "Mijn collega's waren bezig met een aanhouding. Uit het niets sloeg een omstander een van de collega's vol in z'n gezicht", schrijft een wijkagent in het Oude Westen. De politie gebruikte pepperspray en een wapenstok tegen omstanders. De verdachten zijn opgepakt.