'Number 16', de oudste spin ter wereld (43), is niet meer

In Australiƫ is spin 'Number 16' overleden. Ze was 43 jaar en voor zover bekend daarmee de oudste spin ter wereld.

De vrouwelijke valdeurspin werd in 1974 geboren in het wild en was sindsdien een studieobject van wetenschappers, vandaar haar naam. De onderzoekster van wie de spin het levenswerk was geworden, is inmiddels 88. De onderzoekers die haar werk hadden overgenomen, zijn verdrietig door het overlijden van Number 16. "We hoopten echt dat ze de 50 zou halen", zeggen ze tegen Britse media.

De valdeurspin neemt het record over van een tarantula uit Mexico, die 28 jaar werd. Volgens wetenschappers kon Number 16 zo oud worden doordat ze bijna haar hele leven in een goed beschermd holletje woonde en nauwelijks energie verspilde.

Toeslaan

Valdeurspinnen zijn giftig, kunnen hard rennen en worden maximaal 4 centimeter lang. Ze komen voor in alle werelddelen, maar niet in Nederland. Ze vangen prooien door zich in te graven in een holletje, dat ze afsluiten met spinrag. Wanneer een prooi langskomt, opent de spin deze 'deur' en slaat toe. Hieraan dankt de valdeurspin zijn naam.

Vrouwelijke valdeurspinnen verlaten hun holletje maar zelden en worden daardoor niet vaak door mensen waargenomen. Mannetjes laten zich veel vaker zien; zij verlaten hun 'huis' geregeld om op zoek te gaan naar vrouwtjes.